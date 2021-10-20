Düzce'de valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı - Haberler
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Düzce'de valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol denetiminde valizindeki çikolata kutusunda uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol denetiminde valizindeki çikolata kutusunda uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkaya köyü mesire alanı yol ayrımında yol denetimi gerçekleştirdi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durduran ekipler, narkotik köpeklerinin bagaja tepki vermesi üzerine yolcu valizlerini inceledi.

Aramalarda, N.S'ye ait valizin içindeki çikolata kutusunda bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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