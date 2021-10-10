Düzce'de valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu gözaltına alındı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde valizinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda yol kontrol faaliyeti yaptı.

Kaynaşlı Üçköprü mevkisindeki dinlenme tesisine giren yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, narkotik köpeğinin tepki verdiği valizde 13,6 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bagajdaki valizin B.F'ye (19) ait olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.