Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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