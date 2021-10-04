Düzce'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı - Haberler
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Düzce'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde terör örgütü Pkk'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Midyat'ta "terör örgütü propagandası yapmak" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan ve Beyören köyünde mevsimlik tarım işçileri arasında saklandığı tespit edilen S.A'nın (18) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede önleyici kolluk devriyesi yaptıkları sırada zanlıyı yakaladı.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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