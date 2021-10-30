DÜZCE (İHA) - Şarampole uçan tankerde can pazarı: 1'i ağır 2'si çocuk 3 yaralı

İtfaiye ve sağlık ekipleri 20 metre uçurumda bulunan yaralılara kurtarmak için zamanla yarıştı

Kazanın şokunda olan çocuklar anne ve babasını aradı

DÜZCE - Düzce'de önündeki araca çarpmak istemeyen tanker sürücüsü şarampole devrildi. 20 metre uçan tankerdeki yaralıları kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Kazada 1'i ağır 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Subaşı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim Kırboğa idaresindeki 14 AC 400 plakalı boş tanker, Zonguldak'dan Düzce istikametine seyir halinde iken önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 20 metre şarampole devrildi. Tankeri gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde ulaşan ekipler, şarampole devrilen tankerde bulunan Zübeyde Kırboğa'yı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Daha sonra araç içerisinde bulunan 10 yaşındaki N.K. ve 5 yaşındaki Z.N.K ekipler tarafından yine araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü kendisi çıktı, göz yaşı döktü

Kaza sonrasında araç içerisinde kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü İbrahim Kırboğa, şarampole devrilen araç içerisinden kendi imkanları ile çıkarak eşi ve çocuklarının başına gitti. Eşinin durumu ekiplere soran sürücü Kırboğa, eşinin durumunun ağır olduğunu duyunca göz yaşı dökerek, "Eşime bir şey olmasın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Eşimin durumu iyi değil. Allah'ım sen eşimi koru. Çocuklarımla beni yalnız bırakma" diyerek dua etti.

Ambulansta hayata döndürüldü

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan ve kalbi duran Zübeyde Kırboğa, sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrasında hayata döndürülerek Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan baba İbrahim Kırboğa ile çocukları N.K. ve Z.N.K'da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, itfaiye ekipleri de olası başka bir olayın yaşanmaması için tankerde önlem aldı. Boş tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.