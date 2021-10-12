Düzce'de sis etkili oluyor - Haberler
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Düzce'de sis etkili oluyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

İSTANBUL (AA) - Düzce'de yoğun sis, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Sis, kentin bazı yüksek kesimlerini tamamen kapladı.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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