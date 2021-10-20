Düzce'de ruhsatsız ve faturasız silahlarla yakalanan kişiye para cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de jandarmanın devriyesi sırasında ruhsatsız ve faturasız iki silahla yakalanan kişiye idari para cezası kesildi.

Merkez ilçesine bağlı Sinirci köyünde önleyici kolluk devriyesi yapan İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri B.T.Ö'yü durdurdu.

Ekipler, şahsın üst aramasında, ruhsatsız av tüfeği, faturasız kurusıkı tabanca ve buna ait 26 mermi ele geçirdi.

Silahlara el konulurken, B.T.Ö'ye 2 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.