Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu - Haberler
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Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

AA - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 600 kişilik grup, Cumhuriyet Bayramı için yaklaşık 1 aydır kutlamalarda oluşturacakları koreografi için çalışıyor.

Mustafa Açıkalın Ortaokulu bahçesinde toplanan öğrenciler, bir araya gelerek ay yıldızlı şekil oluşturdu.

Türk bayrağının simgesi olan ay ve yıldızı oluşturarak güzel bir koreografi ortaya çıkaran öğrenciler, marşlar eşliğinde bayrak salladı.

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu

Öğrenciler Cumhuriyet Bayramı için ay yıldızlı koreografi oluşturdu
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