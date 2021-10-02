Düzce'de öğrenciler 1520 kilogram pili geri dönüşüme kazandırdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de öğrenciler tarafından toplanan 1520 kilogram atık pil, Geri Dönüşüm tesislerine gönderildi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP) ortak projesi kapsamında, il genelindeki Okullar arasında atık pil yarışması düzenlendi.

İl genelinde yarışmaya katılan okullarda toplanan 1520 kilogram atık pil, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Yarışma sonucunda 125 kilogram ile Sarıdere Kemeryanı İlkokulu birinci olurken Cumhuriyet İlkokulu 121 kilogram ile ikinci, Namık Kemal İlkokulu 85 kilogram ile üçüncü oldu.

Dereceye giren okulların hediyeleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince okullara teslim edildi.