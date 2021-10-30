Düzce'de off-road yarışları başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de off-road yarışları başladı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

DÜZCE (AA) - Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 araç ve 220 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcuların çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrildi. Devrilen araçlar, saha görevlilerince çıkarılarak yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

Yarışları izlemeye gelen hız tutkunları, heyecanlı anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, off-road sporunun doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Keyifli yarış oluyor. Katılımcılara ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere yarın yapılacak yarışların ardından törenle kupaları verilecek.

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce'de off-road yarışları başladı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

 Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title