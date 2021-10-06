Düzce'de kömür denetimleri başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de kömür denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de kömür denetimleri başladı

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ısınmadan kaynaklı hava kirliğinin önüne geçmek amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren kömür satışı yapan iş yerleri ve depolarını denetledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ısınmadan kaynaklı hava kirliğinin önüne geçmek amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren kömür satışı yapan iş yerleri ve depolarını denetledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesinde kömür satışı yapan iş yerlerinin denetimlerine başladı. Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatları başta olmak üzere kömür satış belgeleri, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygun olup olmadığına bakılmasının yanı sıra kömürlerin analiz raporları da incelendi.

Ekipler yapılan denetimlerde işyerlerine kalorisi düşük kömür satmamaları yönünde uyarılarda bulunulurken, vatandaşları da kalitesiz kömür kullanmamaları yönünde dikkatli olmaya davet etti. - DÜZCE

Düzce'de kömür denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Hazal Kaya Pınar Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Marcao Fatih Terim Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de kömür denetimleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:35:43. #1.12#