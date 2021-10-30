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Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Yalı Mahallesi, Bahadır Yalçın Caddesi Yerlikaya Apartmanı'nda Nuri Yerlikaya'dan haber alamayan yakınları, yaşadığı daireye bakmaya gitti.

Daireden kötü kokuların geldiğini fark eden yakınları kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerlikaya'nın yerde hareketsiz yattığını gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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