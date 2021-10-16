Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor
Düzce'de kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 93 yaşındaki Emine Dinçer'in bulunması için çalışma başlatıldı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 93 yaşındaki Emine Dinçer'in bulunması için çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı İstilli köyünde yaşayan Dinçer'in evde olmadığını fark eden yakınları, çevrede yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine AFAD, AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri bölgeye geldi.
Yakınlardaki bir caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Dinçer'in son görüldüğü alanda arama çalışması yürütüyor.
Köy muhtarı Hüseyin Şimşek, yaşlı kadının, dün akşam evinin bitişiğindeki oğluna gittiğini, daha sonra evine döndüğünü fakat sabah evinde bulunamayınca aranmaya başlandığını söyledi.