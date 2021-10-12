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Düzce'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Düzce'de, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Düzce'de, kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ş.K idaresindeki 41 KN 664 plakalı otomobil, D-100 karayolu İstanbul istikameti Akınlar mevkisinde, Murat A. idaresindeki 06 BJ 2333 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki Ö.Ş.Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ekiplerin otomobilde yaptığı aramalarda, bir miktar hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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