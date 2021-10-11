Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi - Haberler
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Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 750. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi vefatının 750. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

İl Halk Kütüphanesi'nde, Bilim ve Sanat Merkezi ( Bilsem ) ile İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe, Düzce Valisi Cevdet Atay da katıldı.

Programda BİLSEM öğretmenleri canlı performans sergileyerek Türk Halk Müziği çaldı.

Daha sonra ilkokul öğrencilerinin Hacı Bektaş Veli ile ilgili yaptığı resim sergisini gezen Atay, yapılan çalışmaları beğendiğini belirtti.

Resim sergisi etkinliğin ardından vatandaşların hizmetine açıldı.

Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

Düzce'de Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliği düzenlendi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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