Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Beyköy beldesinde bulunan Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, enerji üretim fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı.

Fabrikanın içinden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlisi durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Ekipler, fabrikanın iç kısmını tamamen saran dumanı da hava tahliye hortumlarıyla dışarıya çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'de geri dönüşümden enerji üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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