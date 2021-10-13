Düzce'de devrilen beton mikserin sürücüsü yaralandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de devrilen beton mikserin sürücüsü yaralandı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de devrilen beton mikserin sürücüsü yaralandı.
B.Y. idaresindeki 34 ELD 074 plakalı beton mikseri, Merkez ilçeye bağlı Yeni Aynalı Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yol kenarındaki uçuruma doğru devrilen beton mikseri, ağaca çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık aekipleri, yaralı sürücüyü Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri