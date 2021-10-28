Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinleri Düzce'de Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

DÜZCE (İHA) - Cumhuriyetin ilanının 98. Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı etkinleri Düzce'de Anıtpark Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyma töreni ile başladı.

Cumhuriyetin ilanının 98 Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri Düzce'de yapılan törenlerle başladı Atatürk Anıtına çelenk koyma töreninde Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli anıta çelenk koydu. Protokol üyeleri siyasi parti il başkanları, STK temsilcilerinin de katıldığı törende saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile tören sona erdi

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasına Millet Parkı'nda bulunan vatandaşların da eşlik etmesi, duygulandıran görüntüler oluşturdu. - DÜZCE

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

Düzce'de Cumhuriyet Bayramı çelenk koyma töreni ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title