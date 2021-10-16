Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de seyir halinde alev alan boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL (AA) - Düzce'de seyir halinde alev alan boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde, İstanbul istikametine seyir halindeki Tuncay Ç'nin kullandığı 34 DF7708 plakalı iki katlı yolcu otobüsü, motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, otobüs kullanılmaz hale geldi.

Otobüsteki yangının, Ankara'da bakım yaptırdıktan sonra İstanbul'a giderken çıktığı öğrenildi.

Yanan otobüs nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım bir süre aksadı.

Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de boş yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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