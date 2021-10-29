Düzce'de bitkin düşen kara akbaba koruma altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de bitkin düşen kara akbaba koruma altına alındı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de bitkin düşen kara akbaba koruma altına alındı

Düzce'de bitkin bulunan kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bitkin bulunan kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Çilimli ilçesinde yol kenarında bitkin kara akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kara akbabayı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürdü.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinde yaraya rastlanmayan ve üzerinde Atina Üniversitesine ait takip cihazı ile halkası olan kara akbaba, koruma altına alındı.

Kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortama salınacak.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title