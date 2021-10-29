Düzce'de bitkin düşen kara akbaba koruma altına alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bitkin bulunan kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Çilimli ilçesinde yol kenarında bitkin kara akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, kara akbabayı Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürdü.

Veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerinde yaraya rastlanmayan ve üzerinde Atina Üniversitesine ait takip cihazı ile halkası olan kara akbaba, koruma altına alındı.

Kara akbaba, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortama salınacak.

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