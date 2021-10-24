DÜZCE'DE BİSİKLET BAHARI FESTİVALİ

DÜZCE (DHA) - DÜZCE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı Festivali, 2 bin bisikletinin katılımıyla yapıldı.

Düzce'de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Düzce Bisiklet Baharı Festivali'nin bu yıl 6'ncısı yapıldı. Festivale 7'den 70'e tüm bisiklet severler katıldı. Yaklaşık 2 bin bisikletlinin katıldığı festivalde başlangıç öncesi Düzce Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser düzenledi.

Festival hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Düzce bisiklet kullanmak için çok uygun. Son dönemde hava kirliliğinde arttığının farkındayız. Düzce'nin yerel kurumları hava kirliliği ile mücadele ederken biz de bisiklet severler olarak bisiklet kulüplerimizin desteği ile yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, bu festivali düzenliyoruz. Bunu önümüzde ki yıllarda ulusal ve uluslararası seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Bu sayede Düzce'mizin tanıtımını yapacağımız gibi bisiklet kullanımını da teşvik etmeyi planlıyoruz." dedi.

Düzce Anıtpark'tan start alan bisikletliler, 20 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra tekrar aynı parka geri döndüler.