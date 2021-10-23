Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Uğur Ay'ın (36) Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinin banyosunda öldürülmesine ilişkin 21 Ekim'de gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan 3 günden beri haber alamayınca 20 Ekim'de evine giden baba Yılmaz Ay, oğlunu banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Ay'ın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.