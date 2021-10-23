Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından Uğur Ay'ın (36) Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinin banyosunda öldürülmesine ilişkin 21 Ekim'de gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.N. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan 3 günden beri haber alamayınca 20 Ekim'de evine giden baba Yılmaz Ay, oğlunu banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Ay'ın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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