Düzce'de bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.
AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın fındık bahçesinde ölü bulundu.
Deredibi köyünde oturan Fatma Ekizoğlu'nun fındık bahçesinden dönmemesi üzerine şüphelenen komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Ekizoğlu'nu bahçede hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının öldüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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