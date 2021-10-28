Düzce'de arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Düzce'de arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de ziyarete gittiği arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de ziyarete gittiği arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi yaşamını yitirdi.

Atatürk Bulvarı'nda bir apartmanda oturan arkadaşının evine ziyarete giden Mustafa Malaycı (65), burada fenalık geçirerek yere yığıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Malaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Malaycı'nın cesedi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzce'de arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de arkadaşının evinde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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