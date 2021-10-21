Düzce'de 42 parça tarihi eser ele geçirildi

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir evde bulunan tarihi eser niteliğindeki 16 obje ve 26 sikkeye el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, Yalı Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen evde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 26 madeni para, 14 etnografik eser, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen mühür ile mürekkep kalemi ve mürekkep okkası bulundu.

Obje ve sikkeler, incelenmek üzere Düzce Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.