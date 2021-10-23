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Düzce'de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düzce'de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Eylül ayında 32 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de Eylül ayında 32 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Eylül ayında 32 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 32 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmediği bildirildi. Ayrıca koruyucu olarak 9 mahallede 54 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı aktarıldı. - DÜZCE

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