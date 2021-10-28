Düzce Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı - Haberler
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Düzce Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

AA - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı vatandaşlarında dahil olduğu anlamlı İstiklal Marşı videosu hazırlayarak kutladı.

Düzce Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı vatandaşlarında dahil olduğu anlamlı İstiklal Marşı videosu hazırlayarak kutladı.

Düzce Belediyesi Cumhuriyet Bayramına özel anlamlı kısa video hazırladı.

Videoda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası Düzceli vatandaşlar tarafından seslendirildi.

Halkın her kesiminden vatandaşın kullanıldığı video, Belediye'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldıktan sonra takdir topladı.

Düzce Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Düzce Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Düzce Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

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