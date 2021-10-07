Düzce Belediyesi 844 personel yüz yüze eğitim alacak - Haberler
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Düzce Belediyesi 844 personel yüz yüze eğitim alacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Düzce Belediyesi 844 personel yüz yüze eğitim alacak

Düzce Belediyesi tarafından nitelikli personel ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi için düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından nitelikli personel ile hizmet kalitesinin yükseltilmesi için düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yüz yüze verilecek 31 eğitim semineriyle 844 personel eğitim alacak.

Düzce Belediyesi, TBB işbirliği ile hayata geçirilen eğitim programları kapsamında yeni dönem seminerlerine başladı. Yılsonuna kadar sürecek ve yüz yüze aktarılacak eğitim programlarıyla 844 personelin eğitim alması planlandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda Başkan Yardımcısı Sinan İnan, Birim müdürleri ve personellerin katılımı ile gerçekleştirilen yüz yüze eğitim programlarının ilki, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi üzerine oldu.

Başkan Yardımcısı İnan açılışta yaptığı konuşmada, "Düzce Belediyesi olarak personel eğitimlerine yönelik güzel çalışmalar yaptık. Yeni eğitim seminerlerimize bugün seminerimizle başlıyoruz. Önceliğimiz kendimizi geliştirmek. Bulunduğumuz kurumun gelişmesine ve kimliğine katkıda bulunmak. Türkiye Belediyeler Birliği bu konuda her zaman bize yardımcı oldu. Olmaya da devam ediyor. Seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İnan'ın konuşmasının ardından geçilen eğitim programında Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil tarafından, belediye personeline, toplumsal ve bireysel manada strese yol açan durumlara yönelik örneklendirmelerle bilgi aktarımı sağlandı. Karahalil, ayrıca, stresin nedenleri ve nasıl yönetilebileceği, öfkenin ne şekilde ortaya çıkabildiği ve nasıl dindirilmesi gerektiği hakkında da paylaşımda bulundu.

Seminer, belediye personellerinin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi 844 personel yüz yüze eğitim alacak

Düzce Belediyesi 844 personel yüz yüze eğitim alacak

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