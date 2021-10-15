DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ'DEN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN DOĞALGAZ ABONESİ OLUNMASI ÇAĞRISI

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de geçen kış kritik seviyenin üzerine çıkan hava kirliliğinin bu yıl en aza indirilmesi için Düzce Belediyesi harekete geçti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 20 bin hanenin doğalgaz abonesi olmadığını belirterek, 'Düzce'de kapısına kadar doğalgaz gelen hemşerilerimizin evlerine doğalgaz bağlatmalarını istiyoruz. Çünkü Düzce'de hava kirliliğinin önüne geçilmesinde en önemli etkenlerden birisi doğalgazdır" dedi.

Düzce coğrafi konumu nedeniyle etrafı dağlarla çevrili olan çukurda bir il olarak özellikle kış aylarında hava sirkülasyonu olmaması nedeniyle hava kirliliğinin en fazla yaşandığı iller arasında yer alıyor. Düzce'de geçen kış hava kalitesi ölçümlerinde hava kirliliği oranı kritik seviyeyi defalarca geçerek büyük tehlike oluşturdu. Bu nedenle Düzce'de hava kirliliği ile ilgili olarak acil eylem planı uygulanmaya konuldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, bu yıl hava kirliliği konusunda ciddi tedbirler alındığını belirterek, "Çalışmalarımıza geçen yıl başladık. Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gönderilen mobil araçlarla hava kalitesi ölçümü yaptık ve veriler topladık. Toplanan verileri analiz ettik ve acil eylem planı çıkardık. Bu sene olağanüstü hal ilan ederek acil eylem planını uygulamaya koyduk. Özellikle kaçak kömür kullanımıyla mücadele edilmesi, kaçak kömür kullanımının kısıtlanması, yasaklanması yönünde kararlar aldık ve bunun önüne geçmek için önemli yaptırımlar uygulayacağız. Düzce'nin içinden geçen ağır tonajlı araçları çevre yollarına yönlendirerek, şehir içi trafiğini kullanmalarını yasaklayacağız. Zabıtamızın gayretleriyle yağ yakılması, lastik yakılmasının önlenmesi gibi tedbirler var. Bu yıl bu konuda oldukça ciddiyiz ve kurallara uyulmaması halinde ciddi cezalar uygulamayı düşünüyoruz. Hava kirliliği konusunda hep birlikte gayret sarf etmemiz gerekiyor ki bunu sadece Düzce Belediyesi tek başına yapamaz. Bütün vatandaşlarımızın, fabrika ve araç sahiplerinin hava kirliliği konusuna ehemmiyet vermesini istiyoruz." dedi.

'DOĞALGAZ BAĞLATMALARINI İSTİYORUZ'

Başkan Özlü, doğalgaz kullanımının artması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak "Düzce'de doğalgaz şirketinin evlerinin kapısına kadar doğalgaz getirmesine karşın, 20 bin hane halen doğalgaz abonesi olmamış durumda. Bu doğalgazın yaygınlaştırılmasının önünde ki engellerden birisi. Düzce'de kapısına kadar doğalgaz gelen hemşerilerimizin evlerine doğalgaz bağlatmalarını istiyoruz. Çünkü Düzce'de hava kirliliğinin önüne geçilmesinde en önemli etkenlerden birisi doğalgazdır" ifadelerini kullandı.