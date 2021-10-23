DuyurularBASIN AÇIKLAMASI

ARDAHAN (Habermetre) - BASIN AÇIKLAMASIBASIN AÇIKLAMASI Beypazarı Tarihi Kent Müzesinde kullanılmak üzere alımı yapılan kitre bebek kompozisyonları hakkında çıkan ve iftira içeren haberler hakkında; Müzede kullanılan kitre bebek kompozisyonları, piyasada bulunan ve seri üretim yapılarak imalatı gerçekleştirilen klasik ve vasıfsız oyuncak bebeklerden değildir. Bir sanat eseri olan ve tıpkı diğer el sanatlarında olduğu gibi uzman sanatçılar tarafından hayata geçirilen bebekler ve kompozisyonlar, TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ yaşam ve giyim kültürünü yansıtacak şekilde detaylı bir çalışmanın ürünleridir. Kullanılan ana malzeme nedeniyle "kitre bebek" adıyla alım yapılmıştır. "kitre", kullanılan malzemenin adıdır. Ancak ürünün, iftira atılan haberler de yer alan şekilde piyasadaki vasıfsız ve fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebeklerle ya da ardahan kitre bebeği ile alakası yoktur. Fabrikasyon şeklinde üretilen oyuncak bebekler ya da Ardahan kitre bebeğinin Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesinde sergilenmesi akla ve mantığa doğal olarak aykırıdır. İnternet sitemizde yer alan ürün detayları sayfamızda da görüleceği üzere, Beypazarı yöresel ürün, mekan ve geleneklerinin dışında, Semerci Mustafa Atıcı, Nalbant Hasan Hüseyin Göbüt, Dokuma Ustası Emin Yıldırım, Dokumacı İsmail Yanık, Fotoğrafçı- Berber Hüseyin Budak, Ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu'nun da birebir modellemesi yapılmıştır. Bu çalışmaların fabrikasyon olamayacağı ve ancak sanatçıların elinden çıkabilecek özel bir eser olduğu net bir durumdur. Ürünler, kumaşların renk, desen ve dokuma özelliklerine, ayakkabı ve başlık gibi tamamlayıcı aksesuarlarına, değerli taş ve madenlerden yapılmış takı ve mücevherat gibi unsurlarına kadar orijinali ile birebir tasarlanan, tek tek işlenen ve küçültülen, çok meşakkatli ve bir hayli uzun üretim sürecinde yapılan sanat eserleridir. SADECE BİR BEBEĞİN ÜRETİMİ, 15 GÜNDEN 1 AYA KADAR ZAMAN ALABİLMEKTEDİR. BUNUN BİR KOMPOZİSYON VE TEMA İÇERİSİNDE UZMAN VE YEREL SANATÇILARLA İŞLENMESİ DE GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA YAPILAN İŞİN PİYASADAKİ ÜRÜNLERLE İLGİSİ OLMADIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR. - Bu eserler, Beypazarı Tarihi Kent Müzesi'nde tek bir bebek olarak işlenmemiş, aynı zamanda kompozisyon olarak yer almıştır. Tasarımdaki kitre bebeklerin saç telinden kıyafetlerine, takılarından aksesuarlarına kadar her detayda uzman sanatçılardan oluşan gruplarla çalışılmıştır. Özel el dokuması kumaşlarla hazırlanmış kıyafetler; oyalar, çeşitli harçlar ve nakışlarla tamamlanmıştır. Orijinaline ulaşılmış nakışlar uygun ölçülerde küçültülerek yerel sanatçılar tarafından titizlikle üretilmiştir. Kemer, kolye ve yüzük gibi aksesuarlar ise özel atölyelerde imal edilmiştir. Kompozisyonlar ve ücretleri, şeffaflık ilkemiz gereğince internet sitemizden yayınlanmıştır. Kitre bebek kompozisyonları ve müzecilik hakkında ülkemizde ve uluslararası alanda bugüne dek birçok faaliyet yapılmıştır. Her biri ayrı bir kompozisyon ve saç teline kadar sanat ürünü olan eserleri vasıfsız oyuncak bebeklerle karıştırıp, maddi değeri düşük oyuncak bebekler müzede sergilenmiş gibi iftira atan zihniyet elbette gerçeği bilmektedir. Amaçları bugün basına yansıyan iki ayrı yolsuzluk dosyasında olduğu gibi, kendi dönemlerinde yapılan yüzlerce adet ve katrilyonlarca lira değerindeki yolsuzluğun üzerini iftira atarak örtmektir. Ancak bu zihniyetin kendini kurtarmak için yaptığı son çırpınışlar nafiledir. Er ya da geç yaptıkları yolsuzluklar nedeniyle hukuk önünde hesap vereceklerdir. Belediyemizin duruşunu bir kez daha ifade ediyoruz: En ufak yanlış yapanı kendimiz savcılığa verir, derhal yolumuzu ayırırız. Yanlış yapan olursa asla arkasında durmayız. Ancak bunu yaparken kimseyi de çamur siyasetine ve çamura bulanmışlara kurban etmeyiz. Dürüst olan, haysiyetli olan, namuslu olan dedikodu yapmaz. Bir bildiği varsa gider savcılığa verir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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