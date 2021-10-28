DUYURU -28.10.2021 - Haberler
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DUYURU -28.10.2021

Habermetre - Haberler | Toplum
DUYURU -28.10.2021

Değerli Ardahanlılar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl Dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim Cuma günü Kongre Caddesi'nde Saat: 10. 00'da yapılacak olan kutlama törenlerine ve akşam 20. 30'da yapılacak Cumhuriyet yürüyüşüne tüm halkımız davetlidir.

Değerli Ardahanlılar, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl Dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim Cuma günü Kongre Caddesi'nde Saat: 10. 00'da yapılacak olan kutlama törenlerine ve akşam 20. 30'da yapılacak Cumhuriyet yürüyüşüne tüm halkımız davetlidir.

Ardahanlı hemşehrilerimizin ev ve işyerlerini bayraklarla donatmaları ve programlarımıza iştirak etmeleri ricasıyla tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız.

ARDAHAN VALİLİĞİ

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