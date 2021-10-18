Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor - Haberler
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Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Duyu Bütünleme Terapi Merkezi'nde kayıtlar devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, her yaştan ve her kesimden vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi'nin, ESER (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) binasında bulunan Duyu Bütünleme Terapi Merkezi, otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.

Duyu Bütünleme Terapi Merkezi ile down sendromlu, otistik, mental retardasyon, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini arttıran bir süreci devam ettirmelerini sağlayarak çocukların normal davranışlar ortaya çıkarılması hedefleniyor.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR?

Duyu Bütünleme Terapisi, 1960'lı yıllarda Amerikalı doktor J. Ayres tarafından, yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş, devam eden süreçte tüm dünyada, çocuklar için, özellikle otizm başta olmak üzere birçok problemin çözümünde oldukça önemli bir terapi yöntemi. Duyu bütünleme terapisinde çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuğun çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimine pozitif yansır.

Duyu bütünleme terapisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar 02124401551 numaralı telefondan bilgi alıp kayıt yaptırabiliyor.

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