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Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü Samsun'da bir aracın çarpması sonucu yoldan çıkarak dere kenarındaki beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN (İHA) - Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da bir aracın çarpması sonucu yoldan çıkarak dere kenarındaki beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişi Organize Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A. idaresindeki 55 LF 124 plakalı hafif ticari araç, Burhan Altunsoy yönetimindeki 55 AFM 16 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Burhan Altunsoy dere kenarında çevrili olan beton duvara çarptı. Kazada aracın içinde sıkışarak yaralanan otomobil sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü

Duvara çarpan aracın içinde sıkışan sürücü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
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