Duvaklı pilav tarifi nasıl yapılır? 14 Ekim Masterchef yemekleri! Duvaklı pilav malzemeleri nedir? - Haberler
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Duvaklı pilav tarifi nasıl yapılır? 14 Ekim Masterchef yemekleri! Duvaklı pilav malzemeleri nedir?

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Duvaklı pilav tarifi nasıl yapılır? 14 Ekim Masterchef yemekleri! Duvaklı pilav malzemeleri nedir?

Masterchef Mardin'de! Duvaklı pilav tarifi, günün merak edilen MasterChef yemek tariflerinden birisi. İşte 14 Ekim MasterChef 2021 duvaklı pilav tarifi, malzemeleri, püf noktası…

Duvaklı pilav tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Duvaklı pilav, Diyarbakır yöresine aittir. Bu pilav oldukça olup evinizde kolayca yapabileceğiniz bir tarifi vardır. Perde pilavına benzeyen duvaklı pilav tarifi, ismini de duvak açma merasiminden almış. Peki, duvaklı pilav tarifi nasıl yapılır? Duvaklı pilav tarifi, malzeme listesi ve püf noktası haberimizde.

Pilav için

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

15 gr tereyağı

Tuz

Kıymalı karışım için

250 gr yağsız kıyma

15 gr tereyağı

1 su bardağı badem içi

Tuz

Karabiber

Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Bademleri, tuzu, karabiberi ve yenibaharı da ekledikten sorna biraz daha kavurun. Ocaktan almadan önce kıyılmış maydanozu ekleyin ve ocaktan alıp servis edeceğiniz kabın tabanına yayın.

Bir pilav tenceresinde tereyağını kızdırın.

Pirinci ekleyip hafif şeffaf olana kadar kavurup, üzerine kaynayan suyu ekleyin.

Pilav, bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp demlemeye bırakın.

Demlenen pilavı kıymanın olduğu servis kasesinin üzerine yayın ve ters çevirerek servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Pirinci tuzlu suda bekleterek fazla nişastanın gitmesini sağlayabilirsiniz.

Bekleme süresinin sonunda pirinçleri bol su ile yıkayın.

Tarifte yağsız veya az yağlı kıyma kullanmaya özen gösterin.

Aroma katmak için, küçük küçük doğranmış soğanları da kıymalı harca ekleyebilirsiniz.

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