Duruşma sonrası adliye önünde kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da arazi davasının ardından adliye binası önünde 2 aile fertleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı davasının görüldüğü adliyeye gelen taraflar, duruşmanın ardından sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları polis ayırdı. Polisin biber gazı kullanarak ayırmaya çalıştığı kavgaya çok sayıda, çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından adliye önünde çıkan kavgada darp edilen bir kişi ve bıçakla yaralanan Halit D., ambulanslarla hastaneye gönderildi. Polis ekipleri kavgaya karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.