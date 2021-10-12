Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir kamyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de durdurulan bir kamyonda jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesinde bir kamyonu durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından kamyonda yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş halde 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan E.C. hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

Kız arkadaşıyla tartışan genç intihara kalkıştı, vatandaşlar böyle kurtardı

 Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

 Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı

Sokak ortasında başından vurulan adamın, katil zanlısıyla birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Işıl Sergen Tamer Karadağlı
Spor Caner Erkin Sergio Perez Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın Fahrettin Koca Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Durdurulan kamyonda 6 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:51:39. #1.12#