DİYARBAKIR (Habermetre) - Durak Cebi Çalışmalarımız Devam Ediyor Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından, Fen işleri Daire Başkanlığı ve Karayolları 93. Şube şefliğinin katkılarıyla; Trafik akışını rahatlatmak, sürücülerin görüş alanının engellenmesini önlemek, trafik güvenliğini sağlamak, şehir içi toplu taşıma araçlarının rahat ve emniyetli bir şekilde yolcu indirme- bindirme yapabilmeleri amacıyla; Mardin Diyarbakır yolu üzerinde Elbeyli sitesi önü, Karayolları 93. Şube şefliği önü, İsbay sitesi önü, Vefa evleri sitesi girişi ve karşısı, Vali Ozan caddesi üzerinde Dedaş parkı önü, Kahvaltıcı kadri önü, Kaymakamlık karşısı, Emirgan Avm önü, Mardin Batman yolu Fatih petrol yanı, Mardin Kızıltepe yolu havalimanı bekleme noktalarına durak cebi açma çalışmaları tamamlanmıştır.

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