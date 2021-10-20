Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı - Haberler
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı -Otomobilde bulunan 4 kişi ortalığı birbirine kattı Düzce'de ara sokaklarda gezen otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak isteyince sıcak dakikalar yaşandı.

DÜZCE (İHA) - Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

-Otomobilde bulunan 4 kişi ortalığı birbirine kattı

DÜZCE - Düzce'de ara sokaklarda gezen otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak isteyince sıcak dakikalar yaşandı. Otomobilin önünü keserek durdurulan sürücü ve otomobilde bulunanlar, polis ekiplerine mukavemet gösterince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıslar, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi'nde ara sokaklarda dolaşan M. F.'nin kullandığı otomobil, devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Polislerden kaçan otomobil, Nusrettin Mahallesi Selvili Sokak'ta polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü M.F., N.H. ile A.Ş. ve B.D.'nin kimliğini isteyen polislere zorluk çıkartınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahısları, otomobilden çıkartan polis ekipleri gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan şahıslar kovalamaca sonrasında yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri
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