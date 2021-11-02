Dünyaya 'Uğurlu' gelecek dersler

Yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla Sorumlu Üretim ve Tüketim Programını hayata geçiren Uğur Okullarında öğrenciler; yeşil enerji, Geri Dönüşüm politikaları, gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet farkındalıkları üzerine çalışmalar yapıyor.

Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı dünyanın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Dünyanın geleceğini korumak adına Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda "Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar" başlığı altında 17 tane amaç oluşturuldu. Bu evrensel çağrıya, Uğur Okulları da Türkiye'nin 52 ilindeki 112 okulu ve 85 bin öğrencisiyle destek vermek için yola çıktı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Sorumlu Üretim ve Tüketim amacı etrafında şekillendirilen 'Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı' ile öğrenciler yıl boyunca ; Tarım ve Gıda, Enerji, Su ve Geri Dönüşüm olmak üzere dört tema başlığı adı altında uygulamalar yapılıyor. Eğitim programı ile doğaya ve insan doğasına uygun biçimde birçok soruna çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Yeni nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için farkındalık oluşturacak yeni bir programı öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Uğur Okulları Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, "Yıl boyunca gerçekleştireceğimiz projelerle; Gıda tüketimi ve tarımsal faaliyet farkındalıkları, üretim- tedarik zinciri süreçlerindeki su ayak izini yüzde 20 oranında azaltmayı, elektrik - doğalgaz kullanımı ile enerji kaynakları temelindeki karbon ayak izini yüzde 1.5 oranında düşürmeyi, plastik kullanımını yüzde 30 oranında azaltarak aynı oranda geri dönüşümü desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Hayata değer katacak nesillere öncülük edeceğiz

Bilim ve teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanıp, üretkenlik becerisi edinecek ve yaşantısına değer katacak nesillere öncülük edeceklerini ifade eden Ergez: "MEB müfredat kazanımlarıyla uyumlu ders içi etkinlikler, disiplinlerarası çalışmalar ve eylem planları ile öğrencilerin doğaya karşı sorumlu davranışlarını pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu farkındalık ile üretim ve tüketim süreçlerindeki denge ve verimliliği sağlayarak, hedeflerimize uygun alışkanlıklar ve bilinçli bir yaşam kültürü oluşturarak bu süreçte aktif bir rol üstlenmek istiyoruz" diye konuştu.

Kazançlar tasarruf kumbarasnda birikecek

Arda Ergez, Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı kapsamında yıl boyunca gerçekleştirilecek temaları ve kazanımları şöyle anlattı: "Programı uygulamaya başlamadan önce hedeflerimizi içeren ve kurum çatısı altındaki tüm paydaşlarımızı göreve çağıran "Sorumlu Üretim ve tüketim Bildirisini" yayınladık. Program sonrası çıktıları öngörerek hedeflerimizi belirledik. 'Tarım ve Gıda' teması kapsamında okul öncesi öğrencilerimiz buzdolabındaki malzemelerden sağlıklı atıştırmalık yapmaya, artan bozulmamış yiyecekler ile sokaktaki dostlarımızın beslenmesini üstlenecekler. İlkokul öğrencilerimiz içinde manav reyonu bulunan büyük ve küçük işletmelerin satılmayan ürünlerinin satışı için yeni fikirler geliştirecekler. Ortaokul öğrencilerimiz alışveriş listelerindeki gereksiz satın almaları en aza indirgeyerek evdeki tüketimi optimal düzeye getirmek için çalışacaklar. Lise kademesindeki öğrencilerimiz beslenme tüketimi, bitki bakımı ve gerçek ağaç dikimi konularında dijital platformları keşfederek tarım-teknoloji bağlamında çalışmalar ortaya koyacaklar. 'Enerji' teması kapsamında; güneş enerjisinden en verimli yararlanma, her akşam belirli süre ışıkları kapatma, belirlenen hafta sonlarında karbon salınımını düşürmek amacı ile kombilerin daha düşük ısıda çalıştırılması, hiç elektrik kullanmadan geçirilecek akşamlar, prizde elektrikli aparatları bırakmama, evlerimizin enerji sertifikasyon derecelerinin araştırılması gibi eylem planlarımız olacak. 'Su' teması ile öğrenciler evde suyun planlı, tasarruflu kullanılmasına yönelik çözüm ve uygulamalarını video ve poster eşliğinde sunarak 2050 Dünyası'na Sudan Mektuplar yazacaklar. Su dedektifleri her yerde karşımıza çıkacaklar. 'Geri Dönüşüm' teması kapsamında ise "Mutfak Alışverişlerimi Ambalajsız Yapabilirim" meydan okumasında alışveriş listelerindeki ürünlerden en fazla kaçını ambalajsız alabileceklerini gösterecekler. Tüm temalarda öğrencilerin yapacakları tasarruflar sonucu elde ettikleri kazanç kadar tutarı "Sorumlu Üretim ve Tüketim" kumbaralarında biriktirmelerini amaçlıyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet