DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL - Haberler
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DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rumeysa Gelgi (24), 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rumeysa Gelgi (24), 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi, "Farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor' dedi

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, yeniden rekorlar kitabına girdi. Rumeysa Gelgi, 2 metre 15 santim boyu ile 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rumeysa Gelgi'ye, belgesini Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi.

Dünyanın en uzun boylu kadını unvanını sahip olduğu için büyük bir gurur duyduğunu anlatan Rumeysa Gelgi, "2014 yılında elde ettiğim dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı unvanına sahiptim zaten. Ben dünyanın en uzun boylu kadını unvanına sahip olmak için bir başvuru yaptım Guinness Rekorlar Kitabına bu yılın başlarında. Sonrasında bir ölçüm sürecimiz oldu ve rekorum onaylandı. Geçtiğimiz hafta resmi sertifika takdimi gerçekleşti ve dün tüm dünyaya duyuruldu. Dünden beri gerçekten çok yoğun bir programım oldu. Tabii ki bu ilgi ve destek beni çok mutlu ve motive ediyor. Şu an yaşayan en uzun boylu kadın da, yaşayan en uzun boylu erkek de Türkiye'de. Türkiye bu iki unvana da sahip. Güzel bir tesadüf oldu diyelim." dedi.

İKİ KEZ DÜNYA REKORTMENLİĞİ

Farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevirebileceğini belirten Rumeysa Gelgi, 'Görünür farklılıkları bulunan ve bununla ilgili özellikle özgüven problemleri yaşayan insanlara şunu söylemek isterim: Farklı olmak sandığınız kadar kötü bir şey değil. Sizi hiç ummadığınız başarılara götürebiliyor. Şahsi olarak farklılıkların ve dezavantaj gibi görünen şeylerin insanın kendi isteği ve çabasıyla avantaja çevirebileceğini düşünüyorum. Benim yaptığım şey de tam olarak buydu. Çok nadir olan sendromumu ve bana getirdiği uzun boyu kendim için avantaja çevirerek 2 kez dünya rekortmenliği unvanına sahip oldum' diye konuştu.

'EĞİTİMİMİ TAMAMLADIM, YAKINDA ÇALIŞMAYI UMUYORUM'

Pandemi sürecinde hayal ettiği bölümü tamamladığını ve yakında çalışmaya başlamayı umut ettiğini ifade eden Gelgi, şöyle konuştu:

'Pandemi sürecinin benim açımdan pozitif yanları oldu. Bu süreçte profesyonel eğitimime odaklanma imkanım oldu. 2016 yılında üniversite sınavına girmiş ve istediğim bölümde online eğitim söz konusu olmadığı için tercih yapamamıştım iyi bir puan almama rağmen. Uzun yıllardır yurt dışındaki eğitim programlarına odaklanmıştım. Geçen yıl sonunda çoğunlukla evde olduğum için buna tamamen kendimi verebilme fırsatı buldum. Mutlulukla söylüyorum ki kısa bir süre önce eğitimimi tamamladım ve eğitimimi web geliştirme üzerine aldım. Şu anda bir ön yüz geliştiricisiyim. Yakında umuyorum ki çalışmaya başlayacağım. Bunun içinde çok mutluyum. Hayal ettiğim bir bölüm ve sektördü. Sonunda bu hevesimi de gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.?

DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL

DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL
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Haber: DÜNYANIN EN UZUN KADINI RUMEYSA: FARKLI OLMAK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL - Haberler
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