Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde 50 İTÜ'lü yer aldı

Stanford Üniversitesince hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye, "yıllık etki" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) 50 isim girdi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste, bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Sıralama, "kariyer boyu etki" ve "yıllık etki" olarak iki kategoride listelendi. Listenin oluşturulmasında; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede, "yıllık etki" kategorisinde toplam 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye'den 1150 bilim insanı dahil olurken, İTÜ'den 50 isim girdi. İTÜ, Türkiye'de listeye giren bilim insanı sayısında ilk sırada yer aldı.

Dünyanın en etkili bilim insanı listesinde İTÜ'den ilk 100'de 4, ilk 500'de 19 akademisyen yer aldı.

Kariyer analizinin yapıldığı ve son 500 yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı "kariyer boyu etki" kategorisinde ise değerlendirmeye alınan toplam 186 bin 177 kişi arasında İTÜ'den 52 bilim insanı listeye dahil oldu.

Türkiye'den 828 bilim insanının son 5 yıllık yayınlarının atıf etkisine göre sıralandığı bu kategoride İTÜ, listeye giren 52 bilim insanı sayısıyla da Türkiye'de birinci oldu. "Kariyer boyu etki" kategorisinde ilk 100'de 4, ilk 200'de 6, ilk 500'de 14 bilim insanı yer aldı.

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