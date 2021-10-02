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Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde

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- Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldı Kitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük resimli kitabı olarak onay alan Nijerya'nın tarihini, halkını ve kültürünü anlatan "Nijerya'yı Keşfet" adlı 60 metrekare...

- Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldı

Kitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde

ABUJA - Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük resimli kitabı olarak onay alan Nijerya'nın tarihini, halkını ve kültürünü anlatan "Nijerya'yı Keşfet" adlı 60 metrekare büyüklüğündeki kitap başkent Abuja'da tanıtıldı.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en büyük resimli kitabı olarak onay alan, Nijerya'nın tarihini, halkını ve kültürünü anlatan "Nijerya'yı Keşfet" adlı kitap Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başkent Abuja'da tanıtıldı. 60 metrekare büyüklüğündeki dev resimli kitap, Buhari'nin resmi fotoğrafçısı Bayo Omoboriowo tarafından hazırlandı.

Önceki kitap 45 metrekare büyüklüğündeydi

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı yetkilileri tarafından, kitabın yazarına yerel saatle 14.00'de gönderilen e-postada, "Nijerya'yı Keşfet"in daha önce 45 metrekare ile rekoru elinde tutan resimli kitabın yerini alarak, dünyanın en büyük resimli kitabı olduğu belirtildi.

Nijerya'nın 1960 yılında bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar olan dönemi kapsayan kitap, ülke tarihi, halkı, kültürü, geleneksel kurumları, manzaraları, tarlaları, büyüleyici şelaleleri, denizleri ve diğer pek çok detaya ilişkin ayrıntılı bilgi içeriyor.

Kitabın yapımında 60'dan fazla kişi çalıştı

Nijerya Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki Hükümet Binası Konferans Merkezine yerleştirilen dev kitabının yapımında 60'tan fazla Nijeryalı genç çalıştı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed yaptığı açıklamada, yeni kitabın Nijerya'daki kültür turizmine ivme kazandıracağını belirtti. Muhammed, "Omoboriowo, ülkemizin zengin kültürel mirasını gözler önüne seren bu kitapla, kültür turizmi adı verilen turizm alanına giriş yaptı. Bu da, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından, ziyaretçinin temel motivasyonunun, bir turizm noktasındaki somut ve somut olmayan kültürel zenginlikleri veya ürünleri öğrenmek, keşfetmek, deneyimlemek ve tüketmek olduğu bir tür turizm faaliyeti diye tanımlanıyor" dedi.

Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde

Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde

Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde

Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde
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Haber: Dünyanın en büyük resimli kitabı Nijerya'da tanıtıldıKitabın büyüklüğü 60 metrekare büyüklüğünde - Haberler
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