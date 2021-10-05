Dünyanın en büyük kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na indi

Geçen hafta itibariyle dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380 tipi yolcu uçağının uçuşlara başlamasının ardından, İstanbul Havalimanı bu kez dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An225'i ağırlıyor. Türkçe karşılığı 'Hayal' olan An-225 tipi kargo uçağı 'Mriya', yakıt ikmali için saat 12.00'da İstanbul Havalimanı'na indi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den ekim ayının başında kalkış yapan An225, 5 Ekim'e kadar sürecek ticari uçuşunun ilk durağı olan Kazakistan'ın Almatı şehrine, oradan ise Çin'in Tianjin şehrine uçtu. Tianjin'den Almatı'ye geri dönen uçak, buradan kalkış yaparak bugün yakıt ikmali için İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yaklaşık iki saat İstanbul Havalimanı'nda kalması beklenen ve PCR testi taşıyan uçak, önce Avusturya'nın Linz şehrine ardından da tekrar Kiev'e geçecek.

"MRİYA" HAKKINDA

MAKSİMUM KALKIŞ AĞIRLIĞI 640 TON

6 MOTOR... 32 TEKERLEK... BOŞ AĞIRLIĞI 285 TON