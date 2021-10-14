Dünyaca ünlü şefler Gastromasa ile İstanbul'a geliyor

GASTRONOMİ tutkunlarının heyecanla beklediği 6. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı 7 Kasım 2021'de Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Konferansta dünyaca ünlü şefler ile The Best Chef Awards tarafından Yılın Şefi seçilen Dabiz Munoz katılacak.

Gastronomi tutkunlarının heyecanla beklediği Gastromasa tanıtım toplantısı yapıldı. Bu yıl 'Tasarım' temasıyla dünyaca ünlü şeflerin katılacağı etkinlik, 7 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. 6.'sı yapılacak olan etkinlik öncesi Beşiktaş'ta bir otelde basın tanıtımı yapıldı. Gastromasa tanıtım etkinliğine, Gastromasa Konferansı Genel Müdürü Gökmen Sözen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve sponsorlar katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER KATILACAK

"ELİMİZDE ÇOK BÜYÜK BİR KÜLTÜREL MİRAS VAR"