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Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da

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Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da Dünyada büyük yankı uyandıran La Casa de Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso O'choro, yeni yayınlanan 'Filipo'nun Kitabı'isimli eserinin tanıtımı için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (İHA) - Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da

İSTANBUL - Dünyada büyük yankı uyandıran La Casa de Papel dizisinin oyuncusu Pedro Alonso O'choro, yeni yayınlanan 'Filipo'nun Kitabı'isimli eserinin tanıtımı için İstanbul'a geldi.

Dünyada büyük hayran kitlesi oluşturan La Casa de Papel dizisindeki 'Berlin' karakterine rol veren ünlü İspanyol dizinin sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso O'choro, kaleme aldığı yeni kitabı için Türkiye'ye geldi. Paris'ten kalkan uçakla saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü oyuncu, havalimanında gazetecilerin kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Dünyaca ünlü oyuncu yeni çıkardığı 'Filipo'nun Kitabı'isimli eserinin tanıtımı kapsamında 14 - 17 Ekim tarihleri arasında bir dizi etkinliğe katılacak.

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da

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