ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 8 Ekim 2021

ABONE OL DÜNYACA ÜNLÜ MAHER ZAİN ESENLER'DE KONSER VERECEK! Esenler Belediyesi, "2021-2022 Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu" açılışı kapsamında Lübnan asıllı ünlü Müslüman şarkıcı Maher Zain'i Esenler'e getiriyor.

6 ayrı dilde şarkı söylemesiyle tanınan Maher Zain, iki yıl aradan sonra Türkiye'deki ilk konserini Esenler'de verecek.

Dünya çapında tanınan ve Türkiye'de de ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Zain, 10 Ekim günü, saat 17. 00'de, Esenler Dörtyol Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

MAHER ZAİN KİMDİR? Maher Zain 1981 doğumlu, Lübnan kökenli, İsveçli ünlü Müslüman R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır.

İlk albümü Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009'da piyasaya sürülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etmiştir.

2. albümü Forgive Me (Beni Bağışla) 2 Nisan 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür. 2016 yılında çıkardığı One (Tek) isimli albümü kısa sürede popüler olmuş ve büyük ilgi görmüştür. Dünya çapında tanınan başarılı sanatçı, Türkiye'de de farklı şehirlerde konserler vermiştir.

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