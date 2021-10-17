DÜNYACA ÜNLÜ HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ORKESTRASI BAŞKENT'E GELİYOR - Haberler
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DÜNYACA ÜNLÜ HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ORKESTRASI BAŞKENT'E GELİYOR

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DÜNYACA ÜNLÜ HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ORKESTRASI BAŞKENT'E GELİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Hollanda'nın en prestijli orkestralarından biri olan dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan 'Concertgebouw Oda Orkestrası', Türkiye turnesine Başkent'ten başlıyor.

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda Hollanda'nın en prestijli orkestralarından biri olan dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan 'Concertgebouw Oda Orkestrası', Türkiye turnesine Başkent'ten başlıyor. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle 18 Ekim 2021 tarihinde Bilkent Konser Salonu'nda düzenlenecek ücretsiz konserde, orkestraya ilk kez Türk çellist Nil Kocamangil de solist olarak eşlik edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara'yı sanatın ve kültürün de başkenti yapma çabası doğrultusunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentli sanatseverleri, Hollanda'nın en prestijli orkestralarından biri olan dünyaca ünlü Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan "Concertgebouw Oda Orkestrası" ile buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinin ana sponsorluğunda, Hollanda Büyükelçiliği'nin de katkılarıyla Bilkent Konser Salonu'nda 18 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek konserde orkestraya, ilk kez ödüllü Türk çellist Nil Kocamangil de eşlik edecek.

BAŞKENTLİ SANATSEVERLERE KONSER ÜCRETSİZ

Boğaziçili kültürel girişimcilerden Duygu Esenkar ve Onur Tahmaz tarafından kurulan LocksBridge'in menajerliğini üstlendiği Concertgebouw Oda Orkestrası'nın Başkent'te vereceği ilk konser tüm sanatseverlere ücretsiz olacak.

Dünyaca ünlü orkestra, Türkiye turnesine ilk olarak Ankara'dan başlayacak.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ DİKKATE ALINACAK

Rob Dirksen'in "Resilience" isimli eserinin de dünya prömiyeri ile yer alacağı konser, 18 Ekim Pazartesi günü saat 20. 00'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bilkent Konser Salonu'nda yapılacak konser için pandemi önlemleri uygulanacak.

'0312 507 45 60' numaralı telefondan rezervasyon ile ücretsiz katılım sağlayabilecek olan Başkentli sanatseverlerin, konseri izlemek için 2 doz aşısı bulunması ve en az 48 saat önceden yapılan negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmesi gerekiyor.

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Haber: DÜNYACA ÜNLÜ HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ORKESTRASI BAŞKENT'E GELİYOR - Haberler
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