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Dünya Uzay Haftası Eyüpsultan'da etkinliklerle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dünya Uzay Haftası Eyüpsultan'da etkinliklerle kutlandı

Eyüpsultan Belediyesi, 4-10 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen 'Dünya Uzay Haftasını', çeşitli etkinliklerle kutladı.

Eyüpsultan Belediyesi, 4-10 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen 'Dünya Uzay Haftasını', çeşitli etkinliklerle kutladı.

Eyüpsultan Belediyesi, 4 - 10 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan "Dünya Uzay Haftası" kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Alibeyköy Osmanlı Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte farklı atölye çalışmalarına aktif olarak katılan öğrencilere amatör teleskop aynasının yapımı ve teleskobun nasıl çalıştığı anlatıldı. Yine etkinlik kapsamında Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş, "Mars Araştırmalarında Yeni Teknolojiler", konulu seminer verip sunum yaptı. Seminerle yaşadıkları dünyayı daha yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, uzayı keşfedip, Mars uzay programları hakkında bilgi sahibi oldu.

Dünya'dan Evren'e Bakış Sergisi'nin de yer aldığı etkinlikte çocuklar elektrikli teleskopları deneyimleme fırsatı da buldu.

Ali Kuşçu Uzay Evi olarak Dünya Uzay Haftası'nı bu yıl 4. kez kutladıklarını belirten Ali Kuşçu Uzay evi sorumlusu Bahar Atalı, "Dünya Uzay Haftası tüm dünyada eş zamanlı kutlanan özel bir hafta. Hatta bu etkinliğimizi uluslararası platformlarda da kayıt ettirdik ve şu anda burada katılımcılarımızın kayıtları dahi uluslararası platformda tutuluyor. Bugün burada Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş, Mars'taki teknolojilerle ilgili bir seminer verdi. Çocuklarımız robot atölyesi çalışmalarına katılarak hem amatör teleskop aynasının nasıl yapıldığını öğrendiler, hem de maketlerle gökyüzünü tanıma fırsatı buldular" dedi. - İSTANBUL

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