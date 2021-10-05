Dünya Şampiyonası ilk gününde Galatasaray Espor, Beyond Gaming ile karşılaşacak! - Haberler
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Dünya Şampiyonası ilk gününde Galatasaray Espor, Beyond Gaming ile karşılaşacak!

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Dünya Şampiyonası ilk gününde Galatasaray Espor, Beyond Gaming ile karşılaşacak!

League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray Espor'u, Beyond Gaming karşılaşmasında neler bekliyor?

League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor! Play-In aşaması B grubu ilk günün de temsilcimiz Galatasaray Espor (GS) ile Pasifik bölgesinin şampiyonu Beyond Gaming (BG) karşı karşıya gelecek. Galatasaray Espor, yaz play-offlarında önlerine çıkan herkesi yenerek şampiyonluk liginin zirvesinde yer aldı. Kış mevsimini dördüncü bitirmelerine rağmen, sarı-kırmızılı ekip etkileyici bir yaz sezonu ile Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Beyond Gaming, League of Legends yaz sezonunu PCS galibi PSG Talon'a karşı 5 oyunluk bir seriyle sonlandırdı. BG, play-offlarda PSG'yi bir kez daha yenmişti ve bu kalibredeki takımlarla baş başa gidebileceklerini kanıtlamıştı.

Birçok League of Legends takipçisine göre, karşılaşmayı Galatasaray'ın bir farkla kazanacağı tahmin ediliyor. Bunun da ötesinde, Galatasaray'ın NA takımı Cloud9 da dahil olmak üzere  grubunu lider bitirmesi bekleniyor. Beyond Gaming'in B grubunu son sırada bitirmesi bekleniyor. GS ve BYG farklı bölgelerde oynuyor, yani bu iki takım bu yıl ilk kez karşı karşıya gelecek.

Espor takipçileri bu karşılaşmayı League of Legends resmi Twitch kanalından ve LoL Esports web sitesi üzerinden izleyebilirler. Her iki takımın da şu an itibarıyla güncel kadroları sizlerle:

Galatasaray Espor

Üst Koridor- Kim "Crazy" Jae-hee

Orman - Berk "Mojito" Kocaman

Orta Koridor - Onur Can "Bolulu" Demirol

Taşıyıcı - Noh "Alive" Jin-wook

Destek - Onur "Zergsting" Ünalan

Beyond Gaming

Üst Koridor - Wu "Liang" Liang-Te

Orman - Huang "HuSha" Zi-Wei

Orta Koridor - Huang "Husky" Chin-Cheng veya Chien "Maoan" Mao-An

Taşıyıcı - Chiu "Doggo" Tzu-Chuan

Destek - Chu Wu "Kino" Hsin-Jung

Sizce Galatasaray Espor grubunu kaçıncı sırada bitirecek? Düşüncelerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

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