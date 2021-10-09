Dünya mirası Safranbolu'yu fotoğrafladılar

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi, kültürel ve doğal alanların tanıtımı amacıyla düzenlenen '2021 Dünya Mirasları Foto Safari' etkinliği, fotoğraf meraklılarının katılımıyla Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapıldı. Fotoğraf tutkunları, ilçenin güzelliklerini fotoğraf karelerine taşıdı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın desteği, Türkiye Tanıtma Platformu, Türkiye Otelciler Federasyonu, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 60 fotoğrafçı yarıştı. Sabah saatlerinde safran tarlasında bir araya gelen katılımcılar safran çiçeklerini, daha sonra İncekaya su kemerini fotoğrafladıktan sonra Safranbolu'ya hakim bir tepe olan Hıdırlık seyir terasından şehri fotoğrafladı. Yarışmacılar daha sonra tarihi Safranbolu evleri ve sokakları, Kaymakamlar Konağı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Demirciler ve Yemeniciler Çarşısı gibi tarihi mekanlarda fotoğraf çekti.

Yarışmanın ilk etabı olan Kapadokya'nın kazananlarını belli oldu. Dereceye girenlerin dışında 35 eser sergileme ödülü aldı. Yarışmada, Nimet Gönenç Çınaroğlu birinci, Seyit Konyalı ikinci, Serdar Aydın ise üçüncü oldu.